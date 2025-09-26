Президент РФ Владимир Путин пошутил, что введением в эксплуатацию первой атомной электростанции в Белоруссии создали конкурента для "Газпрома".

Глава российского государства 26 сентября принял в Кремле президента Белоруссии Александра Лукашенко. Днем ранее вместе с Путиным и другими иностранными гостями он участвовал в Глобальном атомном форуме в Москве.

"Как вы вчера отметили, атомной электростанцией Белоруссии выдается порядка 40% электричества, электроэнергии. Мы создали конкурента для "Газпрома", который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, безусловно, потребности сократились в этом смысле", - указал российский лидер.