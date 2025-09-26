Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 сентября 2025 / 12:18
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Политика
Политика
Президент Грузии предложил Трампу перезагрузить отношения двух стран
26 сентября 2025 / 17:59
Президент Грузии предложил Трампу перезагрузить отношения двух стран
Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что при общении с американским лидером Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН предложил перезагрузить между странами.

"Я сообщил президенту США, что настало время начать наши отношения с чистого листа, на что он мне ответил, что проследит за этим вопросом, и обещал, что обязательно вернется к этой теме и свяжется со мной. Подождем ответа", - сказал глава грузинского государства при общении с журналистами, подводя итоги своего визита в Нью-Йорк.

Кавелашвили также отметил, что у него в Нью-Йорке состоялась встреча с министром торговли США Говардом Латником.

Отношения Тбилиси и Вашингтона заметно испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах. После заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября прошлого года о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. 

