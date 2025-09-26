Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
26 сентября 2025 / 12:15
26 сентября 2025 / 12:12
Рютте: НАТО не может позволить себе сбивать БПЛА дорогими ракетами
26 сентября 2025 / 18:16
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полагает, что сбивать ракетами беспилотные летательные аппараты, вторгшиеся в воздушное пространство стран военного блока, экономически нецелесообразно.
"Неразумно сбивать беспилотники стоимостью в $1 тыс или $2 тыс. ракетами, которые обходятся в $0,5 млн или $1 млн", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.
Рютте также сообщил, что государства НАТО в ближайшие недели начнут внедрять новые технологии противостояния беспилотникам.