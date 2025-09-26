Эрдоган: признавшие Палестину страны должны оказать поддержку ее народу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что признавшим Палестину странам нужно теперь выполнить обязательства по оказанию поддержки ее народу.

"О признании Палестины объявили еще 10 западных стран во главе с Великобританией и Францией, являющихся членами СБ ООН. В особенности решения этих двух стран являются историческими. Сохранение нейтралитета перед лицом угнетения действительно ободряет угнетателя. Признание Палестины достигнет своей цели, усилив международное давление на Израиль. Теперь необходимо также выполнить требования этого дипломатического признания, эти страны должны поддержать угнетенный и пострадавший народ Палестины", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Эрдоган также отметил, что, когда "международное сообщество, правовая система, организации гражданского общества и лидеры общественного мнения займут единую позицию, это станет той формулой, которая приблизит Израиль к решению о создании двух государств".