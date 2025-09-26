Орбан: Венгрия "будет поставлена на колени", если откажется от нефти и газа из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что сказал президенту США Дональду Трампу в ходе разговора, что венгерская экономика окажется на коленях, если откажется от нефти и газа из России.

"Я сказал президенту США, что если Венгрия лишится российской нефти и природного газа, то в течение минуты экономические показатели страны упадут на 4%. Это означает, что венгерская экономика окажется на коленях", - приводит его слова агентство Associated Press.

Вместе с тем, по словам премьера, отказ от российских энергоресурсов станет "катастрофой". Венгрия будет самостоятельно принимать решения по вопросу импорта нефти из РФ, руководствуясь, в первую очередь, своими экономическими интересами, подчеркнул он.

Ранее представители властей Венгрии отмечали, что Орбан и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого глава венгерского правительства настаивал, что стране нужна российская нефть. По мнению Будапешта, Трамп с пониманием отнесся к позиции Венгрии.