Экономика
Стоимость нефти Brent впервые с 1 августа превысила $70 за баррель
26 сентября 2025 / 18:59
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на бирже ICE в Лондоне превысила $70 за баррель впервые с 1 августа текущего года.
По состоянию на 17:03 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 0,59% и торговалась на уровне $70,05 за баррель.
К 17:18 мск фьючерс на Brent ускорил рост и находился на отметке в $70,34 (+1,01%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре рос на 1,29% и составлял $66,03 за баррель, свидетельствуют данные площадки.