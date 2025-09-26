Путин обсудил с Токаевым его предстоящий государственный визит в Россию

Президент России Владимир Путин в разговоре по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил подготовку к предстоящему госвизиту казахстанского лидера в Россию. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию", - следует из сообщения.

В ходе общения президенты России и Казахстана с удовлетворением отметили позитивную динамику торгово-инвестиционного сотрудничества между двумя странами, указали в Кремле.

Кроме того, Токаев поделился впечатлениями по итогам своего пребывания в Нью-Йорке на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и состоявшихся контактов с лидерами ряда иностранных государств, добавили в пресс-службе.