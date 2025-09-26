Нетаньяху с трибуны ООН обратился к заложникам в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем вступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН напрямую обратился к израильским заложникам в секторе Газа со словами поддержки.

"Наши отважные герои, к вам обращается премьер-министр Нетаньяху в прямом эфире из ООН. Мы не забывали вас ни на мгновение. Народ Израиля с вами. Мы не остановимся и не сложим руки, пока не вернем всех вас домой", - произнес политик на иврите и на английском.

Некоторое время назад канцелярия премьера информировала о том, что на границе с сектором размещены громкоговорители, чтобы в Газе было слышно выступление Нетаньяху в ООН.

Глава правительства еврейского государства также отметил, что "благодаря особым усилиям израильской разведки" его обращение передается напрямую на телефоны остающихся в живых руководителей палестинского движения ХАМАС. Нетаньяху потребовал от них немедленно сложить оружие и освободить всех заложников в обмен на жизнь и прекращение войны.