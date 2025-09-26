Медведев: смерть Кеосаяна стала невосполнимой утратой для всей страны

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким режиссера Тиграна Кеосаяна, который скончался в возрасте 59 лет.

"Это большая, невосполнимая утрата для коллег, родных и близких, для всей нашей страны", - сказано в телеграмме с соболезнованиями.

Медведев отметил, что Кеосаян достойно продолжил традиции своей семьи, ему удалось соединить многогранный талант режиссера, актера, сценариста и телеведущего с твердой гражданской позицией.

"Он никогда не оставался в стороне от самых острых и актуальных вопросов, всегда прямо и открыто высказывал свою позицию. Был человеком, который искренне любил Россию, принимал близко к сердцу ее проблемы и добросовестно трудился ради будущего родной страны", - указал политик.

По его словам, активная работа Кеосаяна над важнейшими проектами в сфере культуры и просветительства, участие в патриотических начинаниях заслуживают истинной благодарности. "Его жизненный путь стал примером высокого профессионализма, верности своему призванию и служения Родине", - подчеркнул зампред СБ РФ.

Он попросил передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Кеосаяна. "Разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - заключил Медведев.