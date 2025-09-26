ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 79%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 79,5%. Опрос проводился с 15 по 21 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% опрошенных (плюс 0,1 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства увеличился на 0,4 п.п. и составляет 76,3%", - следует из данных исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 50% респондентов (минус 0,3 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,9 % участников опроса (плюс 0,9 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,6% сограждан (плюс 1,6 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,9%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,7%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,8%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,8%, КПРФ - 9,4%, ЛДПР - 10,9%, "Справедливой России - За правду" - 4,2%, "Новых людей" - 8%.