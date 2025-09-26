В Польше приняли законопроект, запрещающий держать собак на привязи

Сейм (нижняя палата польского парламента) одобрил проект закона об изменениях в законе о защите животных, в соответствии с которым питомцев будет запрещено держать на привязи. Об этом информировал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

"Конец закона, предписывавшего держать собак на цепи. Наконец-то!" - указал он. Туск сопроводил публикацию своей фотографией с любимым псом, овчаркой по кличке Шериф, который был домашним питомцем премьера в начале 2000-х.

Согласно представленным на сайте Сейма итогам голосования, в поддержку законопроекта высказались 280 депутатов, против проголосовали 105 парламентариев, воздержались 30.

Принятый в 1997 году в Польше закон о защите животных не запрещал содержание собак на цепи, при этом требовал, чтобы ее длина не была короче 3 м. Принятые изменения подразумевают, что на земельных участках владельцы будут обязаны строить для своих собак вольеры. При этом их площадь будет определяться высотой животного в холке.