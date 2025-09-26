Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Путин обозначил ключевой задачей укрепление суверенитета и безопасности РФ
26 сентября 2025 / 20:33
Путин обозначил ключевой задачей укрепление суверенитета и безопасности РФ
Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности России является ключевой задачей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к избранным руководителям регионов, встречу с которыми провел по видеосвязи.

"Наша общая ключевая задача - укрепление суверенитета и безопасности России. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса", - указал он. "Активная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов СВО, членов их семей - это все задачи, которые остаются с нами в качестве приоритетных", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что рассчитывает на то, что главы регионов продолжат эту работу. "У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны, добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере", - акцентировал Путин.

В конечном итоге, по его словам, эта работа должна привести к повышению качества жизни и уровня благосостояния граждан, российских семей.

"Важен вклад в каждого региона, во взаимодействии, безусловно, с правительством. Люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут. А это, прежде всего, дальнейшее обновление школ, детсадов, больниц, поликлиник, строительство дорог и развитие общественного транспорта, улучшение жилищных условий. В целом создание комфортной и благоприятной среды для жизни, работы, самореализации и досуга", - заявил президент.

Вместе с тем он обратил внимание, что это должно происходить не только в столицах регионов, но и в небольших городах, в сельских территориях.

