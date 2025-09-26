Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" не означает бездумную гонку вооружений, это исключительно оборонительный подход. На это обратил внимание министр иностранных дел республики Максим Рыженков в ходе пленарного заседания высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Пока мы в СССР и в первые годы своей независимости разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие, утилизировали обычные вооружения, мины, на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. Сегодня уже и ставят мины на нашей границе - в Польше, Литве и Латвии. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, включая Беларусь, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий. Нам не оставили выбора. В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать собственную безопасность", - приводит его слова агентство БелТА.

Рыженков отметил, что в этих же целях на территории Белоруссии будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник". Так, подписанный в 2024 году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предполагает использование для защиты любых видов оружия, включая ядерное. "Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул он.

По словам министра, в рамках новой парадигмы международных отношений были выработаны гарантии безопасности и новые принципы сотрудничества. "Однако сегодня все эти гарантии и принципы растоптаны", - заключил он.