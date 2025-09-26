Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Путин: граждане понимают, что Россия проживает исторический момент
26 сентября 2025 / 21:11
Путин: граждане понимают, что Россия проживает исторический момент
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россияне понимают, через какой ответственный исторический момент сегодня проходит Россия, и поддерживают руководство страны. Но и власти должны улучшать условия жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин при общении с избранными руководителями регионов.

"Разумеется, наши люди понимают тот ответственный исторический момент, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться только вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают, и вас в данном случае поддержали в ходе избирательных кампаний. Но нужно решать те задачи, которые стоят перед регионами - в конкретном населенном пункте, в конкретном субъекте Федерации. Люди ждут решения этих вопросов", - подчеркнул он.

По словам главы государства, россияне исходят из того, что текущие вопросы будут решаться в соответствии с предвыборными обещаниями губернаторов. "Уверен, что люди внимательно все слушали, слышали. И надеются, что под вашим руководством соответствующие регионы России будут развиваться заявленными темпами и качеством", - указал он.

Единый день голосования прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент. 

