«Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы», - заявил 27 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава российской дипломатии отметил в своем вуступлении, что «Россия, как не раз подчеркивал Президент В.В.Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта. Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы. Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины.

Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному. Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к нашим границам – вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться «ни на дюйм» на Восток. Вопреки принятым членами НАТО в ОБСЕ обязательствам соблюдать принцип неделимости безопасности, не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других, не претендовать на доминирование.

Мы неоднократно предлагали натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Наши предложения и 2008 г., и последующие – декабря 2021 г. были проигнорированы и игнорируются по сей день. Более того, все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на НАТО и Евросоюз. Президент В.В.Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории.

Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу».