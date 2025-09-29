Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми опережает своих конкурентов в борьбе за пост председателя Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного в выходные газетой Yomiuri. В случае победы на партийных выборах, намеченных на 4 октября, он скорее всего станет следующим премьер-министром Японии.

За пост лидера ЛДПЯ, ставшего вакантным после отставки Сигэру Исиба, борются пять кандидатов. В голосовании примут участие 295 депутатов парламента от Либерально-демократической партии, а также рядовые члены партии и участники групп поддержки, мнение которых будут учтено по специальной формуле и в сумме также составит 295 голосов.

На сегодняшний день согласно результатам анализа опросов, Коидзуми получит 191 голос, а его главный конкурент Санаэ Такаити, занимавшая пост министра экономической безопасности — 113, а генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси — 100.

Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов в первом туре, будет проведен второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.

Во втором туре будет 342 голоса. Каждый из 295 членов парламента будет иметь право голоса, и один голос будет отдан кандидату, набравшему наибольшее количество голосов рядовых членов партии и членов организаций, связанных с Либерально-демократической партией, в каждой из 47 префектур.

Коидзуми, как следует из опросов, заручился поддержкой лишь 30 % избирателей, поэтому второй тур выборов весьма вероятен. В связи с этим, а также из-за отсутствия явного фаворита вероятность второго тура весьма велика, и его исход решит распределение голосов, отданных за аутсайдеров в первом туре.

Правда, агентство Kyodo дает несколько иные результаты собственных социологических исследований. По данным этого агентства, Такаити считают наиболее подходящим кандидатом 34,4 % сторонников ЛДПЯ. А Коидзуми занял второе место с 29,3 % голосов. Правда его поддерживают более 80 депутатов от Либерально-демократической партии, а около 40 — Такаити.

Что касается политических приоритетов, то 28,4 % сторонников партии выбрали меры по борьбе с ростом цен, 18,7 % — вопросы дипломатии и безопасности, а 16,7 % хотят, чтобы были решены проблемы социального обеспечения, включая пенсии.