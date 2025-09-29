Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2025 / 11:45
КОТИРОВКИ
USD
29/09
83.6118
EUR
29/09
97.6823
Новости часа
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Москва
29 сентября 2025 / 11:45
Котировки
USD
29/09
83.6118
0.0000
EUR
29/09
97.6823
0.0000
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Разоружение
Безопасность
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29

Россия объявила, что готова придерживаться ограничений, обусловленных ДСНВ, и после срока окончания Договора. Важное условие – так будет в случае, если и США поддержат эту инициативу. Официальный ответ от Соединенных Штатов пока не получен. В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН президент США Трамп этой темы не коснулся.

Можно предположить, что сейчас в США обсуждаются две позиции. Можно прислушаться к инициативе России, а можно сказать, что Россия дала слабину. Во втором случае возобладает стратегия дальнейшего давления на Россию. США все еще ощущают себя начальниками мира и пытаются требовать от других послушания.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/6195b45f154febdc37daae1b3c433a6d/

 

Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
10:46
Лавров: Безопасность России должна быть надежно гарантирована
21:11
Путин: граждане понимают, что Россия проживает исторический момент
20:48
МИД Белоруссии: размещение "Орешника" не означает ввязывание в гонку вооружений
20:33
Путин обозначил ключевой задачей укрепление суверенитета и безопасности РФ
20:16
В Польше приняли законопроект, запрещающий держать собак на привязи
19:58
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 79%
19:45
Медведев: смерть Кеосаяна стала невосполнимой утратой для всей страны
19:32
Нетаньяху с трибуны ООН обратился к заложникам в Газе
19:17
Путин обсудил с Токаевым его предстоящий государственный визит в Россию
18:59
Стоимость нефти Brent впервые с 1 августа превысила $70 за баррель
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения