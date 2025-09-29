Какова будет судьба ДСНВ? Мнение

Россия объявила, что готова придерживаться ограничений, обусловленных ДСНВ, и после срока окончания Договора. Важное условие – так будет в случае, если и США поддержат эту инициативу. Официальный ответ от Соединенных Штатов пока не получен. В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН президент США Трамп этой темы не коснулся.

Можно предположить, что сейчас в США обсуждаются две позиции. Можно прислушаться к инициативе России, а можно сказать, что Россия дала слабину. Во втором случае возобладает стратегия дальнейшего давления на Россию. США все еще ощущают себя начальниками мира и пытаются требовать от других послушания.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

