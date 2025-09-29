ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение

Критика ООН стала в последние годы общим местом. Действительно Организация и Совет Безопасности во многом парализованы по ряду кризисных ситуаций. Никто не готов идти на уступки. Никто не готов принимать полярную точку зрения оппонентов и искать возможности компромисса.

Вторая проблема ООН связана с тем, что резолюции, которые принимаются, не воплощаются на практике и просто игнорируются. Так, как, например, в случае с Израилем и Палестиной. И нет никакого механизма, который позволял бы принудить Израиль к выполнению требований международного сообщества. Кроме того, часть резолюций трактуется настолько вольно, что теряется их смысл.

При этом, ООН, не смотря на всю критику, все-таки остается площадкой, позволяющей обсуждать текущие кризисные ситуации. Иногда, не так важно, что говорят с трибуны, как то, что лидеры имеют возможность пообщаться друг с другом в кулуарах.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5dc5d9f6b9fa27e5b73bfe6125432ab5/