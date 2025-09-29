Андрей Онтиков, международный обозреватель

Президент США Дональд Трамп заявил о "реальном шансе на величие на Ближнем Востоке". Об этом он написал в соцсети Truth Соц. сети.

- Все согласны на что-то особенное, впервые в истории. Мы это сделаем! - добавил он.

Ранее стало известно, что американский лидер представил на встрече с представителями арабских и исламских стран "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке новый план по урегулированию ситуации в секторе Газа.

По данным газеты Financial Times, предложения американского президента включают: постоянное прекращение огня и освобождение всех израильских заложников; размещение в секторе Газа международных стабилизационных сил, включающих в том числе контингент из исламских стран; отвод израильских войск на позиции, которые они занимали во время перемирия, действовавшего с января по март, а после формирования стабилизационных сил - их полный вывод из палестинского эксклава; создание международного надзорного органа для наблюдения за палестинским комитетом, который временно будет управлять сектором Газа; участие Палестинской национальной администрации (ПНА) в этом комитете; исключение ХАМАС из всех административных процессов; отказ от принудительного перемещения жителей эксклава.

Как показывает опыт, за время конфликта уже предлагали не один план. Те проекты договоренностей, которые одобряли в ХАМАС, напрочь отвергались Израилем. И наоборот. Найти точки соприкосновения, добиться взаимных уступок оказалось пока непосильной задачей для посредников. Хуже того - с течением времени поляризация позиций только росла. И тот план, который предлагает теперь Дональд Трамп, в ряде случаев идет вразрез с заявлениями израильского руководства.

Как минимум, пока на Генассамблее обсуждают вопросы мира, Тель-Авив идет по пути эскалации и продолжает реализацию своего плана - по оккупации Газы. Причем израильским военным уже удалось захватить больше половины города. Не очень похоже, что делается это все, чтобы потом куда-то отвести войска. Да и по вопросу привлечения ПНА к управлению сектором Газа в Израиле также неоднократно высказывались отрицательно. Вместо этого там заговорили об оккупации еще и Западного берега.

По сути, дело даже не в плане. На бумаге можно набросать самые здравые и адекватные предложения, учитывающие многочисленные политические, экономические, военные и гуманитарные вопросы. Куда важнее - какие инструменты есть у автора плана (в данном случае у Дональда Трампа) для принуждения сторон к его выполнению. Американский президент в этом смысле связан по руками и ногам. Любые меры практического характера против Тель-Авива обернутся для него критикой как минимум со стороны демократов, а как максимум - еще и расколом в республиканском лагере. При этом до промежуточных выборов в Конгресс остается чуть больше года, и каждый шаг хозяина Овального кабинета будут рассматривать под микроскопом.

Кроме того, если ХАМАС находится в более уязвимом положении и готов проявлять определенную гибкость, то Израиль на прекращение конфликта явно не настроен. И более того, любые инициативы по поддержке своих врагов, например серию признаний Палестинского государства западными странами, использует для еще большей эскалации.

По сути, складывается ситуация, когда многие заинтересованные игроки устраивают имитацию бурной деятельности или в лучшем случае выступают с инициативами, которые кажутся пропалестинскими, но на деле имеют совершенно обратный эффект.

Не то что учитывать - даже замечать и обсуждать - реальные препятствия, мешающие урегулированию конфликта, явно никто не намерен. И в этом контексте очень любопытно, что новый план Дональда Трампа содержит отсылки к перемирию, которое действовало с января по март.

Как известно, тогда удалось достичь соглашения о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Появилась надежда на завершение конфликта. Однако одновременно произошло событие, которому первоначально не придали должного внимания: из возглавляемой премьером Биньямином Нетаньяху коалиции в знак протеста вышел нынешний министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. А уже к марту в Кнессете остро встал вопрос о голосовании по бюджету. Главе кабинета не хватало голосов, которые мог обеспечить его бывший соратник. Из-за это Израиль оказался на грани досрочных выборов, исход которых для Биньямина Нетаньяху выглядел крайне сомнительным. В итоге боевые действия возобновились, Итамар Бен-Гвир вернулся в коалицию, а бюджет приняли.

Иначе говоря, конфликт в секторе Газа уже давно стал отражением накопившихся в Израиле политических проблем. Глава кабинета министров не просто зависим от партнеров по коалиции, но те, почуяв запах крови, время от времени шантажируют его. И, по большому счету, при поиске урегулирования конфликта складывается довольно простая альтернатива: либо продолжать наблюдать за гибелью палестинцев, либо принести в жертву Биньямина Нетаньяху, которому к тому же грозит тюрьма, и создать перспективу острого политического кризиса в Израиле.

Сам премьер, естественно, хотел бы избежать неприятного для себя сценария. Выступая на Генассамблее, он обосновывал необходимость продолжения боевых действий в секторе Газа и в очередной раз повторил, что не позволит создать палестинское государство.

Именно в таких условиях Дональд Трамп говорит о реальном шансе на величие. И тут одно из двух: либо у него действительно появились инструменты для реализации своего плана, либо это очередное преувеличение, риторический прием, которые так любит американский президент.