После обработки 99,95% голосов оппозиция в Молдавии опережает партию Санду

Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, опережают на выборах в парламент учрежденную президентом Майей Санду Партию действия и солидарности. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия после обработки 99,95% голосов в стране.

Так, правящая партия получила 44,13% голосов, Патриотический блок - 28,26%, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 9,21%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" - 5,73%. В совокупности партии оппозиции набрали 49,55%.

Ранее лидеры Патриотического блока объявили о победе оппозиции на выборах в Молдавии и начали пикетировать здание ЦИК с требованием не допускать фальсификаций при подведении их итогов выборов, сообщает ТАСС.