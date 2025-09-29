Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Политика
После обработки 99,95% голосов оппозиция в Молдавии опережает партию Санду
29 сентября 2025 / 10:18
После обработки 99,95% голосов оппозиция в Молдавии опережает партию Санду
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, опережают на выборах в парламент учрежденную президентом Майей Санду Партию действия и солидарности. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия после обработки 99,95% голосов в стране.

Так, правящая партия получила 44,13% голосов, Патриотический блок - 28,26%, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 9,21%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" - 5,73%. В совокупности партии оппозиции набрали 49,55%.

Ранее лидеры Патриотического блока объявили о победе оппозиции на выборах в Молдавии и начали пикетировать здание ЦИК с требованием не допускать фальсификаций при подведении их итогов выборов, сообщает ТАСС. 

