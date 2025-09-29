Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Парламентские выборы в Молдавии состоялись, и прошли они с таким количеством грубейших фальсификаций и системной регулировки итогов, что впору говорить о новом рекорде на постсоветском пространстве. Количество нарушений и объем издевательства над демократическими принципами тянет на пухлый том, достаточно кратко перечислить лишь важнейшие из них.

В ходе выборов отсутствовал такой важнейший инструмент, как экзитполы – опрос избирателей на выходе из участков, позволяющий определить приблизительные итоги волеизъявления с погрешностью в несколько процентов. ЦИК отклонил единственную заявку, поданную 23 сентября компанией «Date Inteligente» SRL, на проведение данных опросов. Заместитель председателя комиссии Павел Постика туманно объяснил такое решение «отсутствием прозрачности и подозрениями относительно финансирования опроса, а также с нарушениями в работе компании, касательно методологии сбора данных и соблюдения избирательных процедур».

Были поставлены всевозможные заслоны голосованию жителей Приднестровья, причем в самом прямом материальном смысле. Помимо «ремонта» мостов, по которым избиратели должны были проехать к участкам на другом берегу Днестра, один из них, у Рыбницы, оказался «заминирован», о чем полиции якобы сообщил «анонимный информатор». Движение перекрыли, на мосту образовалась огромная пробка, а затем менее чем за полчаса до закрытия участков, когда попасть на них уже практически никто не успевал – проезд издевательски разрешили.

Те жители ПМР, что все-таки преодолели преграды, столкнулись с тем, что участки постоянно переносили с места на место, объявляли об их минировании, происходили странные сбои в работе компьютеров, «не хватало» бюллетеней. В итоге проголосовавших было меньше, чем на президентских выборах-2024, тоже отличавшихся огромным количеством махинаций.

В России для около 350 тысяч проживающих здесь молдавских граждан были открыты всего 2(!) избирательных участков, на которые все желающие не могли попасть чисто физически. При этом в Европе таких участков открыли свыше трех сотен, например, в Италии -75 (притом, что молдаван там в несколько десятков раз меньше, чем в России). И даже там, при ожидаемой победе Санду, предпринимались все усилия, чтобы оппозиция не получила ни одного лишнего голоса.

Например, на избирательном участке № 38/3, в Клагенфурте-ам-Вёртерзе (Австрия), для сторонников Санду и ее партии PAS организовали транспорт, а у входа прибывших с распростертыми объятиями встречал лично председатель избирательного участка. В Валенсии (Испания) обладателю молдавского паспорта отказали в праве проголосовать из-за... желтой футболки с перечеркнутым красным крестом. Наблюдатели от PAS заявили, что эта символика их оскорбляет, и потребовали от правоохранителей удалить гражданина с участка, поскольку он «нарушает общественный порядок».

В городе Тыргу-Муреш (Румыния) на участке 38/252 председатель комиссии не пустил независимых наблюдателей, заявив об их отсутствии в списках. На участке 38/45 (Франция) представителя «Союза юристов» не аккредитовали на участке. Наблюдатель, находившийся с раннего утра на участке №38/64 (Германия), пожаловался, что полдня проходил проверку и не мог получить доступа к осуществлению своей миссии. На участках по всей Европе были отмечены массовые «карусели»: одни и те же люди голосовали по несколько раз на разных участках – разумеется, за PAS.

Наконец, необычным вышел подсчет голосов (или обычным, учитывая всеобщие ожидания подтасовок). После подсчета 5,45% протоколов ЦИК сообщил, что оппозиционный «Патриотический блок» набрал 39,37% на выборах, а PAS - 33.09%. После 10% протоколов у «Патриотического блока» оказалось 36,64% голосов на парламентских выборах, у PAS - 35,82%. После 15% партия Санду вырвалась вперед - 37,69% голосов против 34,63% у патриотов. После 20% протоколов разрыв увеличился - 38,53% против 33,56% голосов. Произошедший на сайте ЦИК странный «сбой» привел к тому, что сторонники «европейского выбора» совсем уж мощно рванули к парламентскому монобольшинству, которого к утру и достигли, перевалив через барьер в 50%, пусть и с потерей нескольких мандатов. Впрочем, тут уместнее сказать, что их «перевалили».

«Патриотический блок» набрал, по официальным данным, 24,26%, проевропейская, но в более умеренно, чем PAS,духе «Альтернатива» Александра Стояногло - около 8%, на четвертом популисты из «Нашей партии» (около 6,2%); кроме того, в парламент прошла партия «Демократия – дома» (5,6%), прямо выступающая за объединение Румынии и Молдавии (точнее сказать – поглощение первой второй). Оппозиция уже провела несколько стихийных протестных акций, готовится их проведение в еще большем масштабе, упоминается возможность непризнания итогов. Разумеется, это мало на что повлияет, учитывая, что, по мнению Европы, никаких особых нарушений не было.

Маленький штрих к происходящему – в день выборов основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост следующего содержания: «Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы связались со мной через посредника с просьбой помочь правительству Молдовы цензурировать определённые Telegram-каналы перед президентскими выборами в Молдове. После проверки каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их. Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка «расскажет обо мне хорошие вещи» судье, который выдал ордер на мой арест в августе прошлого года. Это было неприемлемо по нескольким причинам. Если агентство действительно обращалось к судье — это означало попытку вмешательства в судебный процесс. Если же нет, и они лишь утверждали, что сделали это, тогда они использовали моё правовое положение во Франции, чтобы повлиять на политические события в Восточной Европе — схему, которую мы также наблюдали в Румынии.

Вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых «проблемных» молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственное общее — они выражали политические позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам. Мы отказались выполнять эту просьбу. Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим причинам. Я продолжу раскрывать каждую попытку оказать давление на Telegram с целью цензуры нашей платформы. Следите за обновлениями». Эту публикацию в своем аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) перепостил Илон Маск, написав под исходным сообщением: «Вау».

До прямого и открытого введения авторитарных диктатур на пространстве, которое ЕС считает «своим», дело пока не дошло. Но ситуация с молдавскими выборами показывает, что псевдодемократии по сути почти ничем от них не отличаются. На очередной витке военно-политической эскалации разномыслие, даже умеренное и травоядное, никому не нужно.