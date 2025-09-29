Песков: ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти является "из ряда вон выходящим"

Трагедия с гибелью людей из-за суррогатного спиртного в Ленинградской области - из ряда вон выходящий случай, несмотря на достаточно строгие законы в сфере алкоголя. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"Сегодня достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо применить что-то дополнительное, но сейчас очень строгие законы", - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли принимать дополнительные законодательные решения в связи с инцидентом в Ленобласти.

"Это из ряда вон выходящая трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранители работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить", - указал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области семь человек скончались, еще троих госпитализировали из-за употребления суррогатного алкоголя. Всего в сентябре зарегистрировали 19 летальных исходов после употребления алкоголя в Сланцевском районе региона.