29 сентября 2025 / 11:55
Экономика
Сумма материнского капитала за двоих детей увеличится до 974,1 тыс. рублей
29 сентября 2025 / 11:13
Сумма материнского капитала за двоих детей увеличится до 974,1 тыс. рублей
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Материнский капитал в 2026 году будет проиндексирован на 6,8%, сумма за двоих детей вырастет до 974,1 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает ТАСС.

"Соцвыплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу, он составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - указали в министерстве.

Уточняется, что на единое пособие для семей с детьми планируется направить около 1,76 трлн рублей. Кроме того, 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая начнет действовать с начала следующего года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже полутора прожиточных минимумов. 

