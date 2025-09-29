© Официальный Telegram-канал СУ СК России по Архангельской области и НАО/ТАСС

Число пострадавших при нападении на колледж в Архангельске увеличилось до трех

При нападении 18-летнего местного жителя с ножом на колледж в Архангельске, предварительно, пострадал также гардеробщик. Об этом со ссылкой на региональную пресс-службу следственного управления СК России сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, еще гардеробщику причинено ножевое ранение, информация проверяется", - говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, пострадали две женщины - преподаватель и воспитатель.