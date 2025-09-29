Евросоюз частично восстановит санкции в отношении Ирана

Совет ЕС решил вслед за странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) частично восстановить санкции против Ирана. Об этом сказано в его заявлении.

"Совет принял решение восстановить ряд ограничений в отношении деятельности Ирана по распространению ядерного оружия, действие которых было приостановлено после вступления в силу Соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году", - следует из документа. Соответствующее решение было принято в связи с возобновлением действия санкций Совета Безопасности ООН против Ирана и задействования "евротройкой" механизма snapback.

Согласно заявлению, речь идет как о возобновлении санкций СБ ООН, так и об автономных рестрикциях со стороны Брюсселя. Комплекс мер предусматривает запрет на въезд в ЕС для ряда лиц, заморозку активов физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки, торговые ограничения, заморозку активов иранского Центрального банка и ряда крупных коммерческих банков, а также запрет доступа в европейские воздушные гавани для иранских грузовых рейсов.

В минувшую пятницу Совет Безопасности ООН отклонил инициированный РФ и КНР проект резолюции, предлагающий продлить на полгода действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце текущей недели.