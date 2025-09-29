Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2025 / 14:26
КОТИРОВКИ
USD
29/09
83.6118
EUR
29/09
97.6823
Новости часа
Российские ВС освободили Шандриголово в ДНР Politico: в Европе опасаются "момента Франца Фердинанда"
Москва
29 сентября 2025 / 14:26
Котировки
USD
29/09
83.6118
0.0000
EUR
29/09
97.6823
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иран после санкций / Политика и религия
Политика
Евросоюз частично восстановит санкции в отношении Ирана
29 сентября 2025 / 11:46
Евросоюз частично восстановит санкции в отношении Ирана
© Carsten Koall/ Getty Images/ТАСС

Совет ЕС решил вслед за странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) частично восстановить санкции против Ирана. Об этом сказано в его заявлении.

"Совет принял решение восстановить ряд ограничений в отношении деятельности Ирана по распространению ядерного оружия, действие которых было приостановлено после вступления в силу Соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году", - следует из документа. Соответствующее решение было принято в связи с возобновлением действия санкций Совета Безопасности ООН против Ирана и задействования "евротройкой" механизма snapback.

Согласно заявлению, речь идет как о возобновлении санкций СБ ООН, так и об автономных рестрикциях со стороны Брюсселя. Комплекс мер предусматривает запрет на въезд в ЕС для ряда лиц, заморозку активов физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки, торговые ограничения, заморозку активов иранского Центрального банка и ряда крупных коммерческих банков, а также запрет доступа в европейские воздушные гавани для иранских грузовых рейсов.

В минувшую пятницу Совет Безопасности ООН отклонил инициированный РФ и КНР проект резолюции, предлагающий продлить на полгода действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце текущей недели.

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
12:29
Российские ВС освободили Шандриголово в ДНР
12:14
Politico: в Европе опасаются "момента Франца Фердинанда"
11:59
Российский рынок акций перешел к росту в ходе торгов
11:46
Евросоюз частично восстановит санкции в отношении Ирана
11:32
Число пострадавших при нападении на колледж в Архангельске увеличилось до трех
11:13
Сумма материнского капитала за двоих детей увеличится до 974,1 тыс. рублей
10:41
Песков: ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти является "из ряда вон выходящим"
10:18
После обработки 99,95% голосов оппозиция в Молдавии опережает партию Санду
10:46
Лавров: Безопасность России должна быть надежно гарантирована
21:11
Путин: граждане понимают, что Россия проживает исторический момент
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения