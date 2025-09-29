Размещение ракет Tomahawk на Украине изменит баланс сил в Европе

Вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США. Это движущая сила его решений в сферах внешней политики и обороны. И ту же логику мы применим, отвечая на этот вопрос о Tomahawk, - отметил Вэнс, говоря о возможности таких поставок. - Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас".

На вопрос о том, поддерживает ли он такие поставки, Вэнс ответил: "Прямо сейчас, как говорил президент, мы рассматриваем это. Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов со стороны европейцев". Говоря о поставках американских вооружений Украине, Вэнс также констатировал: "Теперь европейцы покупают вооружения у США, а не так, что мы отдаем его".

Американский портал Axios 26 сентября сообщил, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках крылатых ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине. В материале отмечалось, что, по сведениям источника, это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины. В ней, как и в статье в британской газете The Telegraph, говорится, что Владимир Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с Трампом попросил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский косвенно подтвердил эту информацию в интервью Axios. Он сказал, что просил у Трампа некий ранее не поставлявшийся Украине вид вооружений, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Как утверждал Зеленский, Трамп ему ответил: "Мы будем над этим работать".

Дальность полета ракеты составляет 2,5 тыс. км, она может нести до 450 кг взрывчатки. Вооружения такой дальности США до сих пор Украине не передавали. Стоимость одной ракеты составляет около $2 млн.

Как заявил 29 сентября спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, вашингтонская администрация пока не приняла решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, Владимир Зеленский просит об этом.

"Это решение не принято", - сказал он, имея в виду такие поставки. "Но я знаю, что <...> Зеленский действительно просил их", - добавил Келлог, говоря о ракетах. "От президента [США] будет зависеть, будет ли это сделано", - уточнил он, имея в ввиду начало поставок.

Москве важно понять, кто будет направлять и запускать американские крылатые ракеты Tomahawk с территории Украины - американцы или сами украинцы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос как и прежде звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления о возможных поставках США ракет Tomahawk Киеву, а также о том, что удары ими по РФ могут наноситься с согласия президента США Дональда Трампа.

"Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией", - уточнил представитель Кремля, говоря о возможном ответе Москвы на происходящее.

Военный аналитик Коновалов Иван считает сомнительным, что «эти комплексы будут переданы Украине. Поведение Трампа свидетельствует о том, что там больше склонны к сенсационным заявлениям, которые взрывают международное сообщество, чем к реальным шагам. Вэнс уточнил, что окончательное решение за Трампом. То есть пространство для маневра президент себе оставил. Поэтому очевидно, что это послание для всех участников переговоров по Украине, и Трамп хочет как-то повлиять на них. Но дело в том, что все упирается в позицию Киева и непосредственно Зеленского, который до последнего упирается, и будет упираться. А для Трампа это сейчас просто очередной сенсационный вброс. Он прекрасно понимает, что передача таких ракет приведет к очень серьезным последствиям и действиям со стороны России. Предсказать, какой будет ответ, никто не может».

В то же время эксперт считает, что поставки этих ракет «меняют весь формат безопасности в Европе. Именно Трамп уничтожил Договор по ракетам средней дальности в Европе, к которым относится и Tomahawk. Теперь они, поскольку этот Договор не действует, могут с их точки зрения, разместить подобные ракеты в Европе. Но не на Украине. Это разные вещи. А если размещать эти ракеты в Европе, то здесь опять же возникает серьезный момент. Они становятся законной целью для наших стратегических сил, и в США это прекрасно понимают. Тогда это приведет к серьезной конфронтации. А самое главное - в США просчитывают ситуацию таким образом, что это может привести к очень серьезным протестам населения в Европе. Поэтому интересно, что сейчас, когда между европейцами и США по поводу украинского кризиса ситуация непростая, они готовы еще ухудшить эту ситуацию. К какому социальному взрыву в Европе это приведет, никто точно просчитать не может. Так что и при первом варианте, если это ракеты передаются украинской стороне, и во втором варианте, у США возникают очень серьезные проблемы, которые они возможно сейчас пытаются просчитать, но баланс не в их пользу».