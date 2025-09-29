Российский рынок акций перешел к росту в ходе торгов

Российский рынок акций в ходе основной сессии Московской биржи 29 сентября перешел к росту. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:35 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,47%, до 2 738,7 пункта, индекс РТС - также на 0,47%, до 1 031,85 пункта.

На открытии основной торговой сессии на Мосбирже российский рынок акций отметился снижением ключевых индексов. По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,63% - до 2 708,77 и 1 020,57 пункта соответственно.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказались от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.