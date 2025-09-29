Российско-иранское сотрудничество будет продолжено несмотря на санкции

Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция - Е3) нарушили процедуру запуска механизма snapback, который должен был восстановить действие санкций Совета Безопасности ООН против Ирана. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Франция, Германия и Великобритания утверждают, что snapback успешно состоялся. Однако соответствующая процедура была серьезно нарушена E3, и поэтому у России есть все основания полагать, что snapback недействителен", - написал он в X.

Совет Безопасности ООН 26 сентября отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров отмечает, что «Россия и Китай голосовали против данного решения в СБ ООН, и российско-иранское сотрудничество будет продолжаться. Но тут вопрос скорее в другом. Эти санкции будут способствовать дестабилизации ситуации в самом Иране. На это они и рассчитаны. Поэтому, что касается долгосрочных экономических отношений между Россией и Ираном, надо подумать, куда вкладывать деньги».

Эксперт так же обратил внимание на то, что «в Иране сейчас идет дискуссия по вопросу выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. На официальном уровне говорят, что не надо выходить, на каких-то других уровнях - отчасти тоже официальных - что надо. Но если Иран заявит о выходе, что нельзя исключать, то это лишь ускорит вопрос о военном противостоянии, и аргументы у Израиля и США будут достаточно серьезные».