Ряд чиновников в Европе не хотят идти на конфронтацию с Россией после инцидентов с неопознанными воздушными объектами, поскольку опасаются потенциального военного конфликта на континенте. Об этом пишет европейское издание Politico.

Согласно публикации, нынешнее обострение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к "моменту Франца Фердинанда" (убийство наследника австро-венгерского престола в Сараеве, которое, фактически, спровоцировало начало Первой мировой войны).

Вместе с тем в материале указывается, что реагировать на угрозы, которые якобы исходят от РФ, достаточно сложно в рамках объединения, так как у стран - участниц ЕС зачастую бывают "конкурирующие приоритеты".

На прошлой неделе агентство Reuters информировало о том, что аэропорт в датском городе Ольборге приостановил работу и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотных летательных аппаратов.

Полиция Дании сообщила, что не располагает сведениями о том, кто управлял беспилотниками.