Российские ВС освободили Шандриголово в ДНР

Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий сил Западной группы войск, указали в российском оборонном ведомстве.