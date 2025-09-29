ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
29 сентября 2025 / 11:29
29 сентября 2025 / 11:24
Российские ВС освободили Шандриголово в ДНР
29 сентября 2025 / 12:29
© Александр Река/ ТАСС
Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий сил Западной группы войск, указали в российском оборонном ведомстве.