Песков отметил, что руководство Молдавии само исключает диалог с Россией

Нынешнее руководство Молдавии отказывается от диалога с Россией, это препятствует в том числе приднестровскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, как в Кремле смотрят на перспективы урегулирования в регионе.

"Что касается урегулирования - это очень-очень сложная тема. Имея в качестве визави нынешние власти Молдавии, безусловно, сейчас об этом говорить очень сложно и почти невозможно. Имеется в виду такое руководство Молдавии, которое, фактически, исключает диалог с Россией", - отметил представитель Кремля.