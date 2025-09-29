Украине придется отказаться от части своих территорий в рамках урегулирования конфликта с РФ. Соответствующую точку зрения выразил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

"Украина будет вынуждена отдать пятую часть своих территорий. Я не хочу говорить, что должен делать Киев, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным", - цитирует его интернет-издание Telex.

Мадьяр считает, что Украине предстоит сделать выбор, сохранить жизнеспособность страны или удержать несколько тысяч квадратных километров.

Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН прокомментировал тему возвращения Украины к границам 2022 года. "Что касается границ 2022 года, на мой взгляд, уже никто на них не рассчитывает, так как рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием происходящего", - отметил он.