На юге КНР подтвердили за неделю 3 153 случая лихорадки чикунгунья

В Китае подтвердили 3 153 новых случая заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун. По информации регионального центра по контролю и профилактике заболеваний, инфицированные выявлены в ходе мониторинга в период с 21 по 27 сентября.

Подавляющее большинство случаев (2 927) зафиксировали в городском округе Цзянмэнь, остальные - в городах Гуанчжоу, Фошань, Шэньчжэнь, Чжухай и других населенных пунктах. Как заявил директор гуандунского центра по контролю и профилактике заболеваний Кан Минь, повышенная мобильность населения в период государственных праздников в КНР (1-8 октября) увеличивает риск распространения лихорадки, переносчиками которой являются комары.

Согласно данным местных властей, с 14 по 20 сентября в Гуандуне зарегистрировали 2 426 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. Прирост числа инфицированных на прошлой неделе отмечен на фоне удара супертайфуна "Рагаса", обрушившегося на юг КНР 24 сентября.