29 сентября 2025 / 11:55
Цена платины впервые с 1 апреля 2013 года превысила $1,6 тыс.
29 сентября 2025 / 13:30
Цена платины впервые с 1 апреля 2013 года превысила $1,6 тыс.
© Павел Смертин/ ТАСС

Цена фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на товарной бирже (NYMEX) в Нью-Йорке превысила отметку в $1 600 за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года.

По состоянию на 05:30 мск, стоимость платины составляла $1 637,5 за тройскую унцию (+0,15%). К 07:00 мск цена на драгметалл ускорила рост и торговалась на уровне $1 638,5 за тройскую унцию (+0,21%), свидетельствуют данные площадки.

С начала года стоимость платины выросла на 78,74%, с начала текущего месяца - на 14,52%. 

