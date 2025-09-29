Цена платины впервые с 1 апреля 2013 года превысила $1,6 тыс.

Цена фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на товарной бирже (NYMEX) в Нью-Йорке превысила отметку в $1 600 за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года.

По состоянию на 05:30 мск, стоимость платины составляла $1 637,5 за тройскую унцию (+0,15%). К 07:00 мск цена на драгметалл ускорила рост и торговалась на уровне $1 638,5 за тройскую унцию (+0,21%), свидетельствуют данные площадки.

С начала года стоимость платины выросла на 78,74%, с начала текущего месяца - на 14,52%.