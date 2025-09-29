Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в СЗФО

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Рудени своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе", - следует из текста документа. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом глава государства освободил Руденю от должности губернатора Тверской области "по собственному желанию в связи с переходом на другую работу".

Руденя родился в Москве 15 февраля 1968 года. В разные годы работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт", был статс-секретарем - замминистра сельского хозяйства РФ, главой департамента агропромышленного комплекса РФ. Пост губернатора Тверской области Руденя занимал с сентября 2016 года, в 2021 году был переизбран на второй срок.