Вильфанд отметил, что снегом покрыто около 30% территории РФ

© Игорь Онучин/ ТАСС
К настоящему моменту снег покрыл уже порядка 30% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
"Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что по меньшей мере 30% территории страны находится под снежным покровом", - отметил он.
По словам специалиста, для Сибири и Дальнего Востока такая ситуация считается нормальной и не выбивается из климатического графика. При этом факт того, что снежная погода установилась на Урале, является редким событием, добавил он.