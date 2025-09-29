Вильфанд отметил, что снегом покрыто около 30% территории РФ

К настоящему моменту снег покрыл уже порядка 30% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что по меньшей мере 30% территории страны находится под снежным покровом", - отметил он.

По словам специалиста, для Сибири и Дальнего Востока такая ситуация считается нормальной и не выбивается из климатического графика. При этом факт того, что снежная погода установилась на Урале, является редким событием, добавил он.