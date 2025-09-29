Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2025 / 16:20
КОТИРОВКИ
USD
29/09
83.6118
EUR
29/09
97.6823
Новости часа
Рютте надеется, что конфликт на Украине завершится переговорами Вильфанд отметил, что снегом покрыто около 30% территории РФ
Москва
29 сентября 2025 / 16:20
Котировки
USD
29/09
83.6118
0.0000
EUR
29/09
97.6823
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Культурная среда / Политика и религия
Политика
Вильфанд отметил, что снегом покрыто около 30% территории РФ
29 сентября 2025 / 13:59
Вильфанд отметил, что снегом покрыто около 30% территории РФ
© Игорь Онучин/ ТАСС

К настоящему моменту снег покрыл уже порядка 30% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что по меньшей мере 30% территории страны находится под снежным покровом", - отметил он.

По словам специалиста, для Сибири и Дальнего Востока такая ситуация считается нормальной и не выбивается из климатического графика. При этом факт того, что снежная погода установилась на Урале, является редким событием, добавил он.

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
14:15
Рютте надеется, что конфликт на Украине завершится переговорами
13:59
Вильфанд отметил, что снегом покрыто около 30% территории РФ
13:46
Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в СЗФО
13:30
Цена платины впервые с 1 апреля 2013 года превысила $1,6 тыс.
13:15
На юге КНР подтвердили за неделю 3 153 случая лихорадки чикунгунья
12:59
МИД Венгрии: Украина будет вынуждена отдать часть своих территорий
12:46
Песков отметил, что руководство Молдавии само исключает диалог с Россией
12:29
Российские ВС освободили Шандриголово в ДНР
12:14
Politico: в Европе опасаются "момента Франца Фердинанда"
11:59
Российский рынок акций перешел к росту в ходе торгов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения