Безопасность
Рютте надеется, что конфликт на Украине завершится переговорами
29 сентября 2025 / 14:15
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на мирное завершение украинского конфликта через переговоры.
"В случае с Украиной конфликт, по всей видимости, завершится переговорами, но Владимир Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", - приводятся слова генсека на YouTube-канале военного блока в ходе выступления 25 сентября в Военной академии США Вест-Пойнт.
Рютте также подчеркнул важность взаимодействия США и ЕС в переговорном процессе, назвав это "выигрышной комбинацией".
3 сентября генсек альянса подтвердил, что НАТО как организация принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности Украине и подготовке размещения там войск.