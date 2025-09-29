Рютте надеется, что конфликт на Украине завершится переговорами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на мирное завершение украинского конфликта через переговоры.

"В случае с Украиной конфликт, по всей видимости, завершится переговорами, но Владимир Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", - приводятся слова генсека на YouTube-канале военного блока в ходе выступления 25 сентября в Военной академии США Вест-Пойнт.

Рютте также подчеркнул важность взаимодействия США и ЕС в переговорном процессе, назвав это "выигрышной комбинацией".

3 сентября генсек альянса подтвердил, что НАТО как организация принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности Украине и подготовке размещения там войск.