Российский паралимпиец Гнездилов дважды обновил мировой рекорд в толкании ядра

Россиянин Денис Гнездилов выиграл чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике в соревнованиях по толканию ядра в категории F40 (люди с низким ростом).

Мировое первенство по паралимпийской легкой атлетике проходит в Нью-Дели и завершится 5 октября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

В третьей попытке Гнездилов продемонстрировал результат 11,85 метра, в шестой - 11,92 метра. Он превзошел достижение португальца Мигеля Монтейры (11,60 м), который на прошедших соревнованиях стал вторым (11,31 м).

Для спортсменов из России это второе золото на проходящем ЧМ. Ранее победу в соревнованиях одержал Альберт Хинчагов, также выступающий в толкании ядра (F37, нарушение координации).

38-летний Гнездилов является победителем Паралимпиады в Токио (2021) и чемпионата мира (2024).