Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки четыре снаряда системы HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 снаряда системы HIMARS и 3 ракеты большой дальности "Нептун" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые авиационные бомбы, 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 147 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 277 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 291 танк и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 044 орудия полевой артиллерии и минометов, 42 869 единиц специальной военной автомобильной техники.