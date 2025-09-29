Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В России прожиточный минимум в 2026 году составит 18 939 рублей Фон дер Ляйен заявила, что для Молдавии "двери в Евросоюз открыты"
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки четыре снаряда системы HIMARS
29 сентября 2025 / 14:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки четыре снаряда системы HIMARS
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 снаряда системы HIMARS и 3 ракеты большой дальности "Нептун" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые авиационные бомбы, 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 147 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 277 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 291 танк и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 044 орудия полевой артиллерии и минометов, 42 869 единиц специальной военной автомобильной техники.

