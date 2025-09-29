Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
29 сентября 2025 / 14:59
Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с другими главами правительств стран СНГ принял участие в заседании Совета глав правительств содружества. Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Белоруссии в Минске.

По информации пресс-службы российского кабмина, премьеры стран СНГ намерены обсудить "вопросы расширения торгово-экономического и научно-технологического взаимодействия". Отдельное внимание планируется уделить работе над транспортными коридорами, лесной промышленности, сельскому хозяйству.

Кроме того, участники встречи намерены подписать Стратегию научно-технологического развития СНГ на 2026-2035 годы с целью улучшения качества исследований и эффективности их внедрения. Мишустин и его коллеги также подпишут Стратегию цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров, призванную способствовать их интеграции с мировыми логистическими системами.

Ожидается подписание еще нескольких документов, в том числе Соглашение о сотрудничестве по предупреждению развития саранчовых вредителей, план по реализации в 2026-2030 годах рамочной программы сотрудничества СНГ в области мирного использования атомной энергии. 

