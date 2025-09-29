Цена золота на Comex обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 850 за тройскую унцию.

По состоянию на 14:15 мск, стоимость золота составляла $3 851,6 за тройскую унцию (+0,72%). К 14:30 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $3 853,5 за тройскую унцию (+0,77%), свидетельствуют данные площадки.

Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на бирже ICE в Лондоне снижалась на 0,83%, до $68,99 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре текущего года снижалась на 1,2% и торговалась на уровне $64,46 за баррель.