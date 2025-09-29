Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2025 / 17:30
Москва
29 сентября 2025 / 17:30
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Президент РФ подписал указ об осеннем призыве
29 сентября 2025 / 15:28
Президент РФ подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2025 года на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек", - следует из текста указа.

Этот же указ предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручено правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.

