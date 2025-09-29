ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Безопасность
Президент РФ подписал указ об осеннем призыве
29 сентября 2025 / 15:28
© Эрик Романенко/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2025 года на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек", - следует из текста указа.
Этот же указ предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручено правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.