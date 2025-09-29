Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с результатами парламентских выборов и заявила о готовности Европейского союза поддержать Кишинев в стремлении присоединиться к сообществу.

"Молдова, у вас снова получилось. Ваш выбор понятен: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем с вами на каждом этапе пути", - указала она в соцсети X.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта в Х также отметил, что народ Молдавии, несмотря на якобы давление и вмешательство со стороны РФ, сделал четкий выбор в пользу демократии, реформ и европейского будущего. Со своей стороны, глава евродипломатии Кая Каллас безосновательно обвинила Москву в "распространении дезинформации" о выборах в Молдавии и заявила о поддержке страны "на пути в ЕС".

В воскресенье, 28 сентября, в Молдавии прошли парламентские выборы, в которых приняли участие 52% внесенных в списки избирателей. Согласно предварительным данным ЦИК по итогам подсчета 99,9% протоколов, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 50,16%, Патриотический блок - 24,19%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" 7,97%, у "Нашей партии" - 6,20%, проевропейской партии "Демократия дома" - 5,62%. Так, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте, Патриотический блок - 26, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, "Наша партия" - 6, партия "Демократия дома" - 6. Такой перевес партия власти может получить благодаря перераспределению голосов, отданных за не прошедших в парламент конкурентов. При этом окончательные результаты предстоит огласить ЦИК.