Экономика
В России прожиточный минимум в 2026 году составит 18 939 рублей
29 сентября 2025 / 15:58
© Станислав Красильников/ ТАСС
В России прожиточный минимум в 2026 году, согласно проекту федерального бюджета, составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рубля.
Вместе с тем для пенсионеров прожиточный минимум установлен в 16 288 рублей, для детей - 18 371 рубль, следует из документа.
В 2025 году прожиточный минимум году в целом по стране составляет 17 733 рубля. Это на 14,8% выше, чем годом ранее.
Кроме того, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 19 329 рублей, для пенсионеров - 15 250 рублей, для детей - 17 201 рубль.