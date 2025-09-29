В Кремле ответили на заявления Вашингтона о возможных поставках Tomahawk Киеву

Россия слышала заявления США о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине и внимательно их анализирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Мы слышали эти заявления. Мы внимательно их анализируем. Наши военные специалисты внимательно за этим следят", - отметил он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления о поставках Вашингтона ракет Tomahawk Киеву, а также о том, что удары ими по территории РФ могут наноситься с согласия президента США Дональда Трампа.

Некоторое время назад вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву. По его словам, окончательное решение будет принимать американский лидер.