Силуанов выделил главный драйвер роста экономики России

Главным драйвером роста экономики России по-прежнему является потребительский и инвестиционный спрос. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС.

"Основным драйвером роста все три года остается внутренний спрос, потребительский и инвестиционный. Основа спроса - рост реальных зарплат и доходов населения", - указал он.

По его словам, рост зарплат будет обеспечиваться повышением производительности труда, в том числе за счет применения современных технологий. Вместе с тем за счет исключения избыточных обязательных требований и иных системных мер по улучшению регуляторики, а также целевой работы в отраслях социальной сферы, в целом в государственном секторе экономики, отметил министр.

"Основным фактором станет и повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов. Это касается госинвестиций и инвестиций естественных монополий", - добавил Силуанов.

Ранее в Минфине обращали внимание, что проект федерального бюджета России на 2026-2028 гг. сбалансированный и устойчивый, сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов граждан.