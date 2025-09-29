Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Силуанов выделил главный драйвер роста экономики России
29 сентября 2025 / 16:32
Силуанов выделил главный драйвер роста экономики России
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Главным драйвером роста экономики России по-прежнему является потребительский и инвестиционный спрос. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС.

"Основным драйвером роста все три года остается внутренний спрос, потребительский и инвестиционный. Основа спроса - рост реальных зарплат и доходов населения", - указал он.

По его словам, рост зарплат будет обеспечиваться повышением производительности труда, в том числе за счет применения современных технологий. Вместе с тем за счет исключения избыточных обязательных требований и иных системных мер по улучшению регуляторики, а также целевой работы в отраслях социальной сферы, в целом в государственном секторе экономики, отметил министр.

"Основным фактором станет и повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов. Это касается госинвестиций и инвестиций естественных монополий", - добавил Силуанов.

Ранее в Минфине обращали внимание, что проект федерального бюджета России на 2026-2028 гг. сбалансированный и устойчивый, сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов граждан. 

