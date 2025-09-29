Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 570 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 170 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - до 290, "Центр" - до 525, на направлении "Восток" - свыше 295 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.