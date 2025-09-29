Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ВОЗ: смертность от холеры в мире увеличилась за год на 118% В Госдуму внесли проект закона об увеличении МРОТ до 27 093 рублей
29 сентября 2025 / 11:55
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 560 военных
29 сентября 2025 / 16:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 560 военных
© Александр Река/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 570 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 170 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - до 290, "Центр" - до 525, на направлении "Восток" - свыше 295 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.

17:14
ВОЗ: смертность от холеры в мире увеличилась за год на 118%
16:59
В Госдуму внесли проект закона об увеличении МРОТ до 27 093 рублей
16:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 560 военных
16:32
Силуанов выделил главный драйвер роста экономики России
16:16
В Кремле ответили на заявления Вашингтона о возможных поставках Tomahawk Киеву
15:58
В России прожиточный минимум в 2026 году составит 18 939 рублей
15:47
Фон дер Ляйен заявила, что для Молдавии "двери в Евросоюз открыты"
15:28
Президент РФ подписал указ об осеннем призыве
15:16
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
14:59
Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
