В Госдуму внесли проект закона об увеличении МРОТ до 27 093 рублей

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда в стране составит 27 093 рубля. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - следует из текста инициативы.

Согласно пояснительной записке, реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения зарплаты порядка 4,6 млн граждан.