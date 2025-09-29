В Госдуму внесли проект закона об увеличении МРОТ до 27 093 рублей

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
© Софья Сандурская/ ТАСС
Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда в стране составит 27 093 рубля. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - следует из текста инициативы.
Согласно пояснительной записке, реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения зарплаты порядка 4,6 млн граждан.