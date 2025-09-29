ВОЗ: смертность от холеры в мире увеличилась за год на 118%

В мире в августе текущего года выявлено более 57,7 тыс. случаев заболевания холерой, 758 человек скончались. По сравнению с августом 2024 года заболеваемость сократилась на 25%, а смертность выросла на 118%, информировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В августе 2025 года из 23 стран, территорий и областей трех регионов в ВОЗ поступили данные о 57 705 новых случаях холеры и/или острой водянистой диареи", - сказано в информационном бюллетене. Зафиксировано 758 случаев смерти. Вместе с тем число заболевших было "на 25% ниже, а число летальных исходов на 118% выше по сравнению с августом прошлого года", когда в 20 государствах было подтверждено 76 235 случаев холеры и 348 связанных с этим заболеванием смертей.

Отмечается, что наибольшее число случаев холеры в августе 2025 года пришлось на регион Восточного Средиземноморья (40 732 в 4 странах), за ним следует Африканский регион (15 487 в 15 странах). За первые восемь месяцев 2025 года 32 государства заявили о вспышках холеры или острой водянистой диареи, заболели 462 890 человек, в 5 869 случаях болезнь привела к смерти.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Заражение происходит в результате попадания в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.