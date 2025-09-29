Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2025 / 19:23
КОТИРОВКИ
USD
29/09
83.6118
EUR
29/09
97.6823
Новости часа
Медведев объяснил, почему Европа не будет развязывать войну против России ВОЗ: смертность от холеры в мире увеличилась за год на 118%
Москва
29 сентября 2025 / 19:23
Котировки
USD
29/09
83.6118
0.0000
EUR
29/09
97.6823
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
ВОЗ: смертность от холеры в мире увеличилась за год на 118%
29 сентября 2025 / 17:14
ВОЗ: смертность от холеры в мире увеличилась за год на 118%
© Elenarts/ Shutterstock/ Fotodom/ТАСС

В мире в августе текущего года выявлено более 57,7 тыс. случаев заболевания холерой, 758 человек скончались. По сравнению с августом 2024 года заболеваемость сократилась на 25%, а смертность выросла на 118%, информировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В августе 2025 года из 23 стран, территорий и областей трех регионов в ВОЗ поступили данные о 57 705 новых случаях холеры и/или острой водянистой диареи", - сказано в информационном бюллетене. Зафиксировано 758 случаев смерти. Вместе с тем число заболевших было "на 25% ниже, а число летальных исходов на 118% выше по сравнению с августом прошлого года", когда в 20 государствах было подтверждено 76 235 случаев холеры и 348 связанных с этим заболеванием смертей.

Отмечается, что наибольшее число случаев холеры в августе 2025 года пришлось на регион Восточного Средиземноморья (40 732 в 4 странах), за ним следует Африканский регион (15 487 в 15 странах). За первые восемь месяцев 2025 года 32 государства заявили о вспышках холеры или острой водянистой диареи, заболели 462 890 человек, в 5 869 случаях болезнь привела к смерти.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Заражение происходит в результате попадания в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
17:28
Медведев объяснил, почему Европа не будет развязывать войну против России
17:14
ВОЗ: смертность от холеры в мире увеличилась за год на 118%
16:59
В Госдуму внесли проект закона об увеличении МРОТ до 27 093 рублей
16:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 560 военных
16:32
Силуанов выделил главный драйвер роста экономики России
16:16
В Кремле ответили на заявления Вашингтона о возможных поставках Tomahawk Киеву
15:58
В России прожиточный минимум в 2026 году составит 18 939 рублей
15:47
Фон дер Ляйен заявила, что для Молдавии "двери в Евросоюз открыты"
15:28
Президент РФ подписал указ об осеннем призыве
15:16
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения