29 сентября 2025 / 11:55
29 сентября 2025 / 11:29
Политика
Медведев объяснил, почему Европа не будет развязывать войну против России
29 сентября 2025 / 17:28
Медведев объяснил, почему Европа не будет развязывать войну против России
© Михаил Метцель/ ТАСС

Главной задачей России является развитие территорий, в том числе восстановление возвращенных земель. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Главная задача народа России заяключается в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешевое", - указал он, рассуждая о том, почему война с Европой идет в разрез с интересами РФ.

По словам политика, Россия неизменно приходила в Европу исключительно как освободитель, а не как захватчик. Вместе с тем есть три причины, почему такая война не может быть развязана самой Европой, отметил он. Медведев обратил внимание на разобщенность и уязвимость европейских стран. "Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией", - подчеркнул он.

Зампред СБ РФ также считает, что европейские лидеры ничтожны и "неспособны принять на себя груз ответственности за какое-либо серьезное дело". "Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений", - полагает он.

Кроме того, европейцы по большей части инертны и изнеженны, они не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за свою землю, заключил Медведев.

